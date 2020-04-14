Никита КОРЗУН: «Испугало, как проходила сдача теста на коронавирус»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Никита Корзун рассказал о том, как сдавал тест на коронавирус в Беларуси:

«На тот момент ситуация не была настолько катастрофической и никаких принудительных мер никто не предпринимал. По прилету в Беларусь всем было предложено сдать анализы на коронавирус. Лишь предложили, никто не заставлял.

Я летел с пересадкой в Амстердаме и очень удивился, что люди не выстроились в очередь для сдачи анализа. Сам я, конечно же, проверился, у меня ведь семья и я за них переживаю.

Еще меня испугало то, как проходила сдача теста. Было два врача. Тот, который брал анализ, был одет в соответствующие средства защиты, а вот второй доктор, который записывал мои данные, был без защитного костюма».