Денис ПОПОВ: «Была надежда поехать на Евро, но карантин все испортил»

Игрок рассчитывал на вызов в сборную Украины

  • 14.04.2020 21:16
  • 269 просмотров
  • 0 комментариев
Денис ПОПОВ: «Была надежда поехать на Евро, но карантин все испортил»
© fcdynamo.kiev.ua

Защитник «Динамо» Денис Попов, который еще не играл за национальную сборную Украины, рассчитывал попасть в список тех, кого возьмут на Евро-2020.

Теперь придется ждать следующего года.

– Если бы не карантин, у тебя была надежда, что Андрей Шевченко вызовет тебя на Евро-2020?

– Знаешь, если честно, надежда такая была. Но, видишь, этот карантин все испортил.

– Возможно, если посмотреть с другой стороны, перенос Евро на год – неплохой шанс попасть для таких молодых ребят, как ты?

– Возможно, ты прав. Специалисты смотрят, следят за нами, понимают, кто поможет команде. Мечта у меня есть, что тут лукавить! Огромная гордость представлять свою страну на чемпионате Европы. Память на всю жизнь и для меня, и для моей семьи. Я буду стараться и работать, чтобы попасть туда!

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Фраза

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности