Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «У меня с Гасперини рабочие отношения»

Украинец имеет нормальные и рабочие отношения с наставником

  • 14.04.2020 20:55
  • 98 просмотров
  • 0 комментариев
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «У меня с Гасперини рабочие отношения»
© atalanta.it

Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал, что у него с тренером Джан Пьеро Гасперини установились нормальные отношения.

«У нас с Гасперини рабочие отношения. Он подсказывает, а я могу спросить у него, если что-то не понимаю. Если он недоволен твоей игрой, то на следующий матч может поставить другого футболиста».

«Сейчас Гасперини говорит, что нужно поддерживать себя в хорошем в тонусе. Потому что если мы вернемся доигрывать, то не будет особо времени набирать кондиции», - поведал Малиновский.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — #FootballHub

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности