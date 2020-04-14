Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «У меня с Гасперини рабочие отношения»

Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал, что у него с тренером Джан Пьеро Гасперини установились нормальные отношения.

«У нас с Гасперини рабочие отношения. Он подсказывает, а я могу спросить у него, если что-то не понимаю. Если он недоволен твоей игрой, то на следующий матч может поставить другого футболиста».

«Сейчас Гасперини говорит, что нужно поддерживать себя в хорошем в тонусе. Потому что если мы вернемся доигрывать, то не будет особо времени набирать кондиции», - поведал Малиновский.