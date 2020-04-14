Спортинг почти вдвое и сразу на 3 месяца урезал игрокам зарплаты

Лиссабонский «Спортинг» объявил, что урезал игрокам первой команды зарплату на 40%. При этом такое правило будет действовать минимум три месяца.
Руководство и менеджмент клуба уменьшили себе зарплаты на 50%.
«Порту» и «Бенфика» сейчас обсуждают с игроками похожие меры, однако пока договоренности не достигли.
Ранее не исключалось, что Португалия может пойти по пути Бельгии и откажется доигрывать сезон.
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Источник — Reuters
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