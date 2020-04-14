Спортинг почти вдвое и сразу на 3 месяца урезал игрокам зарплаты

Лиссабонский «Спортинг» объявил, что урезал игрокам первой команды зарплату на 40%. При этом такое правило будет действовать минимум три месяца.

Руководство и менеджмент клуба уменьшили себе зарплаты на 50%.

«Порту» и «Бенфика» сейчас обсуждают с игроками похожие меры, однако пока договоренности не достигли.

Ранее не исключалось, что Португалия может пойти по пути Бельгии и откажется доигрывать сезон.