Виталий КЛИЧКО: Киев может начать выходить из карантина после Пасхи

Все зависит от цифр заболеваемости

  • 14.04.2020 18:53
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Виталий КЛИЧКО: Киев может начать выходить из карантина после Пасхи
© kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что в столице могут начать постепенно снимать карантинные ограничения после Пасхи, однако для этого цифры заболеваемости должны начать снижаться.

При этом не исключено, что после праздников пандемия только усилится.

«Воплощение этого плана (по выходу из карантина) напрямую зависит от числа больных после Пасхи. Наша главная задача - не допустить вспышки заболевания».

«И мы делаем все возможное, чтобы остановить распространение вируса», - сказал Кличко.

Мэр Киева добавил, что на данный момент специалисты не могут спрогнозировать пик эпидемии коронавируса в столице.

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Источник — Новое время

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