РАНЬЕРИ: «У игрока Сампдории был позитивный, негативный и позитивный тест»

Тренер считает, что мы еще многого не знаем про коронавирус

  • 14.04.2020 18:11
  • 224 просмотра
  • 0 комментариев
РАНЬЕРИ: «У игрока Сампдории был позитивный, негативный и позитивный тест»
© twitter.com/sampdoria

Наставник «Сампдории» Клаудио Раньери не знает, когда будет возобновлен сезон, однако отмечает, что в Италии мало знают о коронавирусе и том, как тестировать игроков.

«Я не специалист, и не могу сказать, прав я или нет по поводу вируса. Но у нас есть игрок, у которого тест сперва показал позитивный результат, потом негативный и затем снова позитивный».

«Поэтому всем нужно быть очень осторожными. Я читал, что коронавирус может иметь длительные последствия для сердца. Перед возможным возобновлением нужно, чтобы врачи все пояснили», - сказал Раньери.

«Сампдория» - один из нескольких итальянских клубов, где признали наличие зараженных.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Football-Italia

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности