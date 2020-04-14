РАНЬЕРИ: «У игрока Сампдории был позитивный, негативный и позитивный тест»

Наставник «Сампдории» Клаудио Раньери не знает, когда будет возобновлен сезон, однако отмечает, что в Италии мало знают о коронавирусе и том, как тестировать игроков.

«Я не специалист, и не могу сказать, прав я или нет по поводу вируса. Но у нас есть игрок, у которого тест сперва показал позитивный результат, потом негативный и затем снова позитивный».

«Поэтому всем нужно быть очень осторожными. Я читал, что коронавирус может иметь длительные последствия для сердца. Перед возможным возобновлением нужно, чтобы врачи все пояснили», - сказал Раньери.

«Сампдория» - один из нескольких итальянских клубов, где признали наличие зараженных.