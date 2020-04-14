Артем ПУТИВЦЕВ: «Могу сказать о Левандовском только хорошее»

31-летний украинский защитник польской «Термалики» Артем Путивцев поделился мнением о новом наставнике команды Мариуше Левандовском, который ранее выступал за донецкий «Шахтер».

— В январе вашу команду возглавил Мариуш Левандовский. Что скажешь об этом пока еще молодом специалисте?

— За те два месяца, что этот человек у руля «Термалики», о нем могу сказать только хорошие слова. Важно, что Левандовский нашел подход к нашему руководству. И в раздевалке атмосфера стала намного лучше. Мариуш — амбициозный специалист, он хочет вывести «Термалику» в элитный дивизион.

— В матчах чемпионата Украины ты пересекался с Левандовским?

— Да. В составе «Металлиста» я играл против «Шахтера» в сезоне 2009/2010. Кстати, тогда Мариуш забивал в наши ворота. А когда я защищал цвета «Ильичевца», мы побеждали «Севастополь», когда Левандовский играл за этот коллектив.