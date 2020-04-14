Артем МИЛЕВСКИЙ: «В Витебске тяжелая ситуация с коронавирусом. Страшновато»

35-летний форвард «Динамо-Брест» Артем Милевский поделился мнением о том, что матч пятого тура чемпионата Беларуси против «Витебска» мог быть перенесен.

«У нас матч в Витебске, а там тяжелая ситуация с коронавирусом. Вроде должны были перенести, но в итоге не перенесли. Страшновато», — отметил Милевский.

Ранее матч «Витебска» уже был перенесен из этого города. Игра со «Смолевичами» прошла в Борисове на стадионе «Городской». АБФФ сообщила, что удовлетворено ходатайство клуба о переносе встречи в связи с плохими погодными условиями, низкой среднесуточной температурой и плохим состоянием поля. Стороны отвергли информацию о том, что матч мог быть перенесен из-за сложной эпидемиологической ситуации в Витебске.

Позже министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник подтвердил, что игра была перенесена именно из-за коронавируса. Глава АБФФ Владимир Базанов в ответ на это заявил, что «Это вообще не Караника дело – озвучивать такие моменты».

Матч «Витебск» — «Динамо» Брест должен состояться в субботу, 18-го апреля.

По состоянию на 16:25 14-го апреля, в Беларуси зафиксирован 3281 случай COVID-19. 33 пациента умерли, 203 выздоровели.