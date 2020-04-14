Артем МИЛЕВСКИЙ: «В Витебске тяжелая ситуация с коронавирусом. Страшновато»

Украинский форвард «Динамо-Брест» готовится к поединку чемпионата Беларуси против «Витебска»

  • 14.04.2020 16:34
  • 2513 просмотров
  • 2 комментария
Артем МИЛЕВСКИЙ: «В Витебске тяжелая ситуация с коронавирусом. Страшновато»
© Instagram. Артем Милевский

35-летний форвард «Динамо-Брест» Артем Милевский поделился мнением о том, что матч пятого тура чемпионата Беларуси против «Витебска» мог быть перенесен.

«У нас матч в Витебске, а там тяжелая ситуация с коронавирусом. Вроде должны были перенести, но в итоге не перенесли. Страшновато», — отметил Милевский.

Ранее матч «Витебска» уже был перенесен из этого города. Игра со «Смолевичами» прошла в Борисове на стадионе «Городской». АБФФ сообщила, что удовлетворено ходатайство клуба о переносе встречи в связи с плохими погодными условиями, низкой среднесуточной температурой и плохим состоянием поля. Стороны отвергли информацию о том, что матч мог быть перенесен из-за сложной эпидемиологической ситуации в Витебске.

Позже министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник подтвердил, что игра была перенесена именно из-за коронавируса.  Глава АБФФ Владимир Базанов в ответ на это заявил, что «Это вообще не Караника дело – озвучивать такие моменты».

Матч «Витебск» — «Динамо» Брест должен состояться в субботу, 18-го апреля.

По состоянию на 16:25 14-го апреля, в Беларуси зафиксирован 3281 случай COVID-19. 33 пациента умерли, 203 выздоровели.

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Источник — Трибуна

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Комментарии
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 14.04.2020 17:49
    -1
    Миля осмелился пойти против самого бацьки, который утверждает что никого коронавируса в Беларуси нет. Это может для Артёма плохо кончится... Ведь в Беларуси страшная тирания и до сих пор смертная казнь... Я начинаю переживать за Милевского.. .
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    Андрей Абзонь
      Андрей Абзонь, 14.04.2020 17:28
    -2
    Так батька же сказал что нет коронавируса!?
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