Леандро АЛМЕЙДА: «Особенно нравится игра Буяльского»

Бывший футболист «Динамо» выделил украинского полузащитника киевлян

  • 14.04.2020 16:14
  • 322 просмотра
  • 0 комментариев
Леандро АЛМЕЙДА: «Особенно нравится игра Буяльского»
© dynamo.kiev.ua. Леандро Алмейда

33-летний бразильский экс-защитник «Динамо» Леандро Алмейда назвал футболиста киевской команды, чья игра ему наиболее нравится.

- Чья игра из футболистов «Динамо» тебе больше всего импонирует?
- Мне особенно нравится игра Виталия Буяльского. Помню его еще со времен, когда играл в «Динамо». Уже тогда чувствовалось, что растет качественный игрок. С годами он только прогрессирует и прибавляет в игре.

- Контактируешь с кем-то из экс-партнеров по «Динамо»?
- Поддерживаю связь с Карлосом Корреа. До карантина играли друг против друга. Он выступает за «Итуано».

- Как у вас дела после объявления пандемии коронавируса?
- У нас возникли финансовые трудности в Бразилии. Клубы не платят зарплату. Когда все нормализуется — неизвестно.

- Карлосу Корреа 39, и он до сих пор играет. Тоже будешь играть до 40 лет минимум?
- Это будет зависеть от клуба, за который я буду выступать. Могу сказать, что не собираюсь останавливаться в возрасте 38-39 лет.

Контракт Алмейды принадлежал «Динамо» с 2009-го по 2013-й годы.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — 1927.kiev.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности