Леандро АЛМЕЙДА: «Особенно нравится игра Буяльского»

33-летний бразильский экс-защитник «Динамо» Леандро Алмейда назвал футболиста киевской команды, чья игра ему наиболее нравится.

- Чья игра из футболистов «Динамо» тебе больше всего импонирует?

- Мне особенно нравится игра Виталия Буяльского. Помню его еще со времен, когда играл в «Динамо». Уже тогда чувствовалось, что растет качественный игрок. С годами он только прогрессирует и прибавляет в игре.

- Контактируешь с кем-то из экс-партнеров по «Динамо»?

- Поддерживаю связь с Карлосом Корреа. До карантина играли друг против друга. Он выступает за «Итуано».

- Как у вас дела после объявления пандемии коронавируса?

- У нас возникли финансовые трудности в Бразилии. Клубы не платят зарплату. Когда все нормализуется — неизвестно.

- Карлосу Корреа 39, и он до сих пор играет. Тоже будешь играть до 40 лет минимум?

- Это будет зависеть от клуба, за который я буду выступать. Могу сказать, что не собираюсь останавливаться в возрасте 38-39 лет.

Контракт Алмейды принадлежал «Динамо» с 2009-го по 2013-й годы.