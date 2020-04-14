Леандро АЛМЕЙДА: «Михайличенко не подходит Динамо как тренер»

33-летний бразильский экс-защитник «Динамо» Леандро Алмейда поделился мнением о текущей ситуации в киевском клубе.

- Следишь ли за игрой «Динамо»?

- Да, я очень люблю этот клуб и слежу за результатами, смотрю отдельные матчи. Могу сказать, что очень печально видеть «Шахтер» лидером турнирной таблицы и борьбу «Динамо» за второе место.

- Как думаешь, в чем причина неудачных результатов?

- Во-первых, самым титулованным клубом Украины должен руководить более опытный тренер, у которого есть достижения с большими клубами. Алексей Михайличенко как игрок прекрасно защищал цвета «Динамо», но как тренер он не совсем подходит для первой команды этого клуба.

Во-вторых, вопрос к селекции — почему в заявке команды на сезон нет бразильцев. Никак этого не могу понять. В «Динамо» же есть положительный опыт сотрудничества с бразильскими футболистами.

- Готов помочь скаутам «Динамо» с кандидатурами?

- Конечно! Я хочу, чтобы киевляне снова вернулись в борьбу за титул. Если Игорь Суркис тоже в этом заинтересован — могу посоветовать классных игроков на следующий сезон.

Контракт Алмейды принадлежал «Динамо» с 2009-го по 2013-й годы.