Леандро АЛМЕЙДА: «Михайличенко не подходит Динамо как тренер»

33-летний бразильский экс-защитник «Динамо» Леандро Алмейда поделился мнением о текущей ситуации в киевском клубе.
- Следишь ли за игрой «Динамо»?
- Да, я очень люблю этот клуб и слежу за результатами, смотрю отдельные матчи. Могу сказать, что очень печально видеть «Шахтер» лидером турнирной таблицы и борьбу «Динамо» за второе место.
- Как думаешь, в чем причина неудачных результатов?
- Во-первых, самым титулованным клубом Украины должен руководить более опытный тренер, у которого есть достижения с большими клубами. Алексей Михайличенко как игрок прекрасно защищал цвета «Динамо», но как тренер он не совсем подходит для первой команды этого клуба.
Во-вторых, вопрос к селекции — почему в заявке команды на сезон нет бразильцев. Никак этого не могу понять. В «Динамо» же есть положительный опыт сотрудничества с бразильскими футболистами.
- Готов помочь скаутам «Динамо» с кандидатурами?
- Конечно! Я хочу, чтобы киевляне снова вернулись в борьбу за титул. Если Игорь Суркис тоже в этом заинтересован — могу посоветовать классных игроков на следующий сезон.
Контракт Алмейды принадлежал «Динамо» с 2009-го по 2013-й годы.
Источник — 1927.kiev.ua
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