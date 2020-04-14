ВИДЕО. Курьезы футбола. Как Балотелли пытался надеть манишку

Вспоминаем самые смешные эпизоды в футбольной истории

  • 14.04.2020 14:19
  • 406 просмотров
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ВИДЕО. Курьезы футбола. Как Балотелли пытался надеть манишку
© ESPN

Sport.ua во время карантина вспоминает самые смешные эпизоды в футбольной истории.

Одним из главных поставщиков всякого руда курьезов является итальянский форвард Марио Балотелли.

Давайте вспомним, как Балотелли пытался надеть манишку в 2011 году. А на первых секундах мелькает Андрей Шевченко.

Эпизод случился перед игрой «Манчестер Сити» и «Динамо Киев» в 1/8 финала Лиги Европы в марте 2011 года.

В Киеве динамовцы победили 2:0, в ответной игре выиграл английский клуб (1:0), и дальше прошли киевляне.

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Источник — YouTube

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