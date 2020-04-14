ВИДЕО. Невероятный гол Дугласа Косты в матче против Сосьедада

Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Дуглас Коста отметился красивым забитым мячом в домашнем поединке против «Сосьедада» (4:0) в рамках группового этапа сезона 2013/2014.
На 68-й минуте встречи Коста мощным ударом отправил мяч точно в ближний верхний угол, сделав счет 3:0 в пользу своей команды.
🎯 Точно в девятку! Без шансов для голкипера! 🔥 Феноменальный удар @douglascosta в матче Лиги чемпионов vs «Реал Сосьедад». ⚽ ⠀ 🎯 The top-corner screamer! No chance for the goalkeeper! 🔥 The phenomenal shot by @douglascosta in the @ChampionsLeague match vs Real Sociedad. ⚽ ⠀ 🎯 Саме у дев’ятку! Без шансів для голкіпера! 🔥 Феноменальний удар @douglascosta в матчі Ліги чемпіонів vs «Реал Сосьєдад». #GoalOfTheDay ⚽ ⠀ #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #1936 #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #UA #UKR #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Коста #Costa #Spain #Киев #Kyiv #Київ #ДонбассАрена #DonbassArena #ЛігаЧемпіонів #UCL #ЛигаЧемпионов #ЛЧ #1936
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