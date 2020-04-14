ВИДЕО. Как Мюллер использует жену в качестве тренажера

30-летний игрок мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер продолжает активно тренироваться во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
В качестве тренажера Мюллер использует свою жену Лизу. Подобному трюку удивились даже собаки супружеской пары.
В текущем сезоне Мюллер провел за «Баварию» 36 матчей во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 19 результативных передач.
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