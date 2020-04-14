ВИДЕО. Как Мюллер использует жену в качестве тренажера

Футболист «Баварии» активно занимается во время карантина

  • 14.04.2020 13:45
  • 1894 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как Мюллер использует жену в качестве тренажера
© Instagram. Томас и Лиза Мюллеры

30-летний игрок мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер продолжает активно тренироваться во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В качестве тренажера Мюллер использует свою жену Лизу. Подобному трюку удивились даже собаки супружеской пары.

В текущем сезоне Мюллер провел за «Баварию» 36 матчей во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 19 результативных передач.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    sergio32zz
      sergio32zz, 14.04.2020 13:54
    0
    Скорее жена использует Томаса в качестве столба!
    Ссылка
    sergio32zz
      sergio32zz, 14.04.2020 13:54
    0
    Скорее жена использует Томаса в качестве столба!
    Ссылка
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