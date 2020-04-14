Турбота УАФ про учасників бойових дій в умовах карантину

Разом із медичним фронтом, який Україна зараз утримує проти COVID-19, продовжуються бойові дії й проти агресора на сході країни.

Щодня наші захисники ризикують своїм життям та здоров’ям заради збереження незалежності та миру в нашій державі. На жаль, чимало з них зазнають поранень, тому дуже важливо підтримати їх на лікуванні, яке герої проходять, зокрема, в Головному військовому госпіталі, що неподалік Будинку футболу.

З ініціативи президента Української асоціації футболу, члена Виконкому УЄФА Андрія Павелка представники асоціації відвідали госпіталь та передали пораненим бійцям засоби індивідуального медичного захисту, посуд, подарунки, сувеніри, продукти харчування, ласощі, а також необхідні побутові речі щоденного вжитку.

Особливо герої зраділи вишиванкам із національною символікою та символікою головної команди України. Було помітно, що такий подарунок підняв настрій пораненим воїнам. Бійці не приховували, що з нетерпінням чекають на завершення лікування та карантину, щоб відвідати найближчий матч національної збірної України, на яких наші герої завжди є бажаними гостями.

Представники УАФ передали також засоби індивідуального захисту, зокрема маски та рукавички, медикам госпіталю, з якими асоціація та керівництво УАФ уже протягом багатьох років підтримують тісну співпрацю, спрямовану на надання допомоги пораненим воїнам. Постійні візити й відвідини бійців у столичному госпіталі та медичних закладах, де проходять лікування воїни в регіонах, президента УАФ Андрія Павелка, інших керівників асоціації, головного тренера національної команди Андрія Шевченка, а також тренерів та футболістів молодіжної та юнацьких збірних уже стали доброю традицією перед матчами команд, напередодні свят і за будь-якої іншої нагоди.

Захисники України традиційно запрошуються на відкриті тренування національної збірної, матчі збірних та отримують всебічну підтримку в організації змагань за участі ветеранів бойових дій. Також приємно згадати, що історичну перемогу головної команди над чинним чемпіоном Європи — збірною Португалії, яка забезпечила синьо-жовтим вихід на Євро з першого місця у групі, футболісти й тренерський штаб присвятили всім захисникам України. Саме з такою посвятою це історичне досягнення ввійде в історію українського футболу.