ВИДЕО. Верес показал, как идет реконструкция стадиона

Футбольный клуб «Верес» из Ровно продолжает реконструкцию своего домашнего стадиона «Авангард», который вмещает 4,5 тысячи зрителей.
«Авангард» был открыт в 20-е годы прошлого века и прошел реконструкцию в 60-е годы.
😎А тим часом реконструкція стадіону «Авангард» триває!#Авангард— НАРОДНИЙ КЛУБ ВЕРЕС (@veres_club) April 14, 2020
ВІДЕО - ЮРІЙ КОМПАНЕЦЬ pic.twitter.com/GeOFvZ4ZqM
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Верес
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.