ВІДЕО. Третя сила. Хто в Україні кидав виклик Динамо та Шахтарю

Чемпіонат України сезону 2019/20 перервався в той момент, коли Зоря випередила в турнірній таблиці київське Динамо. На перший погляд столичний гранд має шанс довести свою перевагу, адже попереду ще дев'ять турів. Однак є вірогідність, що чемпіонат завершать з поточними результатами. Та й не факт, що, коли матчі відновляться, Зоря так легко віддасть другу сходинку. В цьому контексті ми пропонуємо вам згадати про інші клуби, які намагались нав'язати конкуренцію визнаним грандам українського футболу.