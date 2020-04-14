ВИДЕО. Как футбол зависит от политики на примере Неймара, ПСЖ, МС и Бекхэма

Многие футболисты частенько грешат фразой «Футбол вне политики», но так ли это? От кого зависит игра миллионов, кто стоит за огромными трансферами и как благодаря им, весь мир закрывает глаза на ужасные события вокруг.
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Источник — Sport.ua
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