ВИДЕО. Десять самых зрелищных розыгрышей в истории на грунте

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала на своем ютуб-канале нарезку самых эпичных розыгрышей на грунтовых покрытиях.

Конечно же, в большинстве из них засветился испанец Рафаэль Надаль, который по праву считается лучшим теннисистом в истории на медленных покрытиях. Но и у него можно выигрывать важные мячи, как это показано в этом ролике.

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