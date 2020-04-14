ВИДЕО. Десять самых зрелищных розыгрышей в истории на грунте

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала на своем ютуб-канале нарезку самых эпичных розыгрышей на грунтовых покрытиях.
Конечно же, в большинстве из них засветился испанец Рафаэль Надаль, который по праву считается лучшим теннисистом в истории на медленных покрытиях. Но и у него можно выигрывать важные мячи, как это показано в этом ролике.
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Источник — ATP Tour
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