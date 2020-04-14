Артем ПУТИВЦЕВ: «Дочь немного в шоке, что я так много нахожусь дома»

Украинский легионер «Термалики» – о занятиях во время карантина

  • 14.04.2020 09:20
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Артем ПУТИВЦЕВ: «Дочь немного в шоке, что я так много нахожусь дома»
© ФК Термалика. Артем Путивцев

Украинский защитник польской «Термалики» Артем Путивцев во время пандемии занимается беговой работой.
 
— Порой задумываешься, что пандемия коронавируса действует (смеется). От безысходности недавно решил проверить себя на длинной дистанции, пробежав 21 километр. Спустя две недели повторил этот отрезок.  
 
— Проверяешь себя в тестах?
— Да. Увидел в социальных сетях, что Рома Безус пробежал тест Купера. Меня это несколько дней мучило, и я таки тоже решил пробежаться. Хочется, чтобы быстрее пандемия уходила, а то скоро начну бегать пять по 300…
 
— Какова сейчас в Польше ситуация с коронавирусом?
— В Польшу он пришел на пару недель раньше, чем в Украину. Когда у нас еще жарили шашлыки, здесь уже все ходили в масках. Но сейчас, в принципе, ситуация в обеих странах чем-то похожа.
 
— Твое времяпрепровождения не отличается от остальных?
— Как бы, да. Только на сериалы времени почти нет. Все свободное время провожу с семьей. Дочь даже немного в шоке, что я так много нахожусь дома, ложусь и просыпаюсь с ней.  

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Источник — zbirna.com

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