Артем ПУТИВЦЕВ: «Дочь немного в шоке, что я так много нахожусь дома»

Украинский защитник польской «Термалики» Артем Путивцев во время пандемии занимается беговой работой.



— Порой задумываешься, что пандемия коронавируса действует (смеется). От безысходности недавно решил проверить себя на длинной дистанции, пробежав 21 километр. Спустя две недели повторил этот отрезок.



— Проверяешь себя в тестах?

— Да. Увидел в социальных сетях, что Рома Безус пробежал тест Купера. Меня это несколько дней мучило, и я таки тоже решил пробежаться. Хочется, чтобы быстрее пандемия уходила, а то скоро начну бегать пять по 300…



— Какова сейчас в Польше ситуация с коронавирусом?

— В Польшу он пришел на пару недель раньше, чем в Украину. Когда у нас еще жарили шашлыки, здесь уже все ходили в масках. Но сейчас, в принципе, ситуация в обеих странах чем-то похожа.



— Твое времяпрепровождения не отличается от остальных?

— Как бы, да. Только на сериалы времени почти нет. Все свободное время провожу с семьей. Дочь даже немного в шоке, что я так много нахожусь дома, ложусь и просыпаюсь с ней.

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