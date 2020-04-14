Динамо не планирует досрочно выходить из карантина, как сообщал журналист

Источники в киевском «Динамо» не подтверждают информацию, что команда собирается досрочно выходить из карантина и возобновлять тренировки на клубной базе.

12 апреля журналист Игорь Цыганык написал в Твиттере: «Динамо» выходит из карантина! С понедельника футболисты будут работать группами под наблюдением тренеров, физиотерапевтов и врачей на полях базы в Конча-Заспе и стадионе «Динамо»!»

Официально киевляне никак не прокомментировали этот пост, но сразу несколько источников опровергли эту информацию.

В одном из инсайдерских телеграм-каналов клуба сообщается: «Динамо» не выходит с карантина. Все это время база принимала желающие группы из 2–3 футболистов, которые занимались по заранее договоренному графику отдельно в спортзале, бассейне и на поле. Как самостоятельно, так и под присмотром физо-тренеров.

Единственная разница с сегодняшнего дня – все это четко обусловливается графиком, чтобы не было накладок. Другое дело, как быть с законодательством? Это прямое нарушение карантинных мер».

Напомним, карантин в Украине будет действовать как минимум до 24 апреля. По состоянию на утро 13 апреля в стране зафиксировано 3102 случая заражения COVID-19, включая 93 летальных.