Динамо не планирует досрочно выходить из карантина, как сообщал журналист

Днем ранее Игорь Цыганык опубликовал в Твиттере громкую информацию

  • 14.04.2020 00:59
  • 18 просмотров
  • 1 комментарий
Динамо не планирует досрочно выходить из карантина, как сообщал журналист
© ФК Динамо Киев

Источники в киевском «Динамо» не подтверждают информацию, что команда собирается досрочно выходить из карантина и возобновлять тренировки на клубной базе.

12 апреля журналист Игорь Цыганык написал в Твиттере: «Динамо» выходит из карантина! С понедельника футболисты будут работать группами под наблюдением тренеров, физиотерапевтов и врачей на полях базы в Конча-Заспе и стадионе «Динамо»!»

Официально киевляне никак не прокомментировали этот пост, но сразу несколько источников опровергли эту информацию.

В одном из инсайдерских телеграм-каналов клуба сообщается: «Динамо» не выходит с карантина. Все это время база принимала желающие группы из 2–3 футболистов, которые занимались по заранее договоренному графику отдельно в спортзале, бассейне и на поле. Как самостоятельно, так и под присмотром физо-тренеров.

Единственная разница с сегодняшнего дня – все это четко обусловливается графиком, чтобы не было накладок. Другое дело, как быть с законодательством? Это прямое нарушение карантинных мер».

Напомним, карантин в Украине будет действовать как минимум до 24 апреля. По состоянию на утро 13 апреля в стране зафиксировано 3102 случая заражения COVID-19, включая 93 летальных.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 14.04.2020 01:18
    +1
    Цыгнык еще тот инсайдер
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 14.04.2020 01:18
    +1
    Цыгнык еще тот инсайдер
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности