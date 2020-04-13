Серия A: сперва всех игроков проверят на коронавирус, потом - тренировки

В Италии сформировали предварительный план возвращения футболистов к работе

  • 13.04.2020 16:13
  • 150 просмотров
  • 0 комментариев
Серия A: сперва всех игроков проверят на коронавирус, потом - тренировки
© gazzetta.it

Ситуация с пандемией коронавируса в Италии постепенно стабилизировалась, поэтому в мае игроки Серии A планируют вернуться к тренировкам, а если все будет нормально, то в конце весны или в первых числах лета сезон сможет возобновиться.

Однако перед возвращением к тренировкам всех игроков хотят протестировать на коронавирус.

«Скоро состоится встреча клубов чемпионата. На ней мы должны согласовать процедуру того, как футболисты пройдут тесты на коронавирус. После этого они смогут начать тренировки».

«Как только в стране все будет стабильно, мы сможем возобновить чемпионат», - сказал Габриэле Гравина, президент Федерации футбола Италии.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Football-Italia

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности