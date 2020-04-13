Серия A: сперва всех игроков проверят на коронавирус, потом - тренировки

Ситуация с пандемией коронавируса в Италии постепенно стабилизировалась, поэтому в мае игроки Серии A планируют вернуться к тренировкам, а если все будет нормально, то в конце весны или в первых числах лета сезон сможет возобновиться.

Однако перед возвращением к тренировкам всех игроков хотят протестировать на коронавирус.

«Скоро состоится встреча клубов чемпионата. На ней мы должны согласовать процедуру того, как футболисты пройдут тесты на коронавирус. После этого они смогут начать тренировки».

«Как только в стране все будет стабильно, мы сможем возобновить чемпионат», - сказал Габриэле Гравина, президент Федерации футбола Италии.