КОБИН: «Если карантин будет до лета, то нет смысла продолжать чемпионат»

Главный тренер клуба Первой лиги «Минай» Василий Кобин поделился своим мнением по поводу возобновления чемпионата Украины после карантина:

«Пока нет точных дат, планов, когда снова начнется футбол. Ни ПФЛ, ни УАФ тоже пока ничего не говорят. Думаю, если карантин закончится 24 апреля или, скорее всего, где-то в мае, тогда сезон закончим в июне и это оптимальный вариант.

А если карантин продлится до лета, где-то до середины июня, то не вижу смысла продолжать чемпионат.

Как его продлить? Играть каждые 2-3 дня? В Первой лиге большие расстояния и непонятно, как будут ехать поезда, автобусы, то как мы будем везде успевать? Локация в Первой лиге очень большая, и это создаст кучу проблем в таких условиях.

Если до 20 мая позволят возобновить чемпионат или хотя бы в начале июня, то все будет хорошо, доиграем. Если позже, то непонятно как будет. Плюс у многих футболистов заканчиваются летом контракты и непонятно, будут ли их клубы продлевать.

Все понимают, какие бюджеты у команд Первой лиги. В конце концов, после карантина во многих клубов он изменится, а у кого-то его вообще не будет. Впереди возможен финансовый кризис, и футбола, как и клубов, станет меньше.

А в июле же запланирован уже новый сезон, то не исключаю, что все усилия будут направлены на него».