Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «У меня еще не было, чтобы я играл на таких стадиях ЛЧ»

«Аталанта» в своем дебютном розыгрыше Лиги чемпионов пробилась в четвертьфинал, что радует Руслана Малиновского, несмотря на остановку сезона из-за коронавируса.

«Приятно было, что прошли «Валенсию». У меня таких моментов в жизни еще не было, чтобы я доходил до таких стадий Лиги чемпионов».

«Неприятный момент был в Валенсии, когда мы приехали на стадион. Матч должен был состояться при пустых трибунах, но за ареной собрались 6-7 тысяч болельщиков. Это был негативный момент, и после этого матча все закончилось».

«Я надеюсь, что футбол вернется. Главное, чтобы все были здоровы. Как говорят в Италии, футбол – это не только футболисты, но и большая структура, в которой работают сотни тысяч людей. В клубах, на телевидении. Если все плохо закончится, люди потеряют работу. От этого страдают не только футболисты», – сказал Малиновский.