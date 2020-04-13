Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «У меня еще не было, чтобы я играл на таких стадиях ЛЧ»

Украинский хавбек «Аталанты» доволен выступлением в Лиге чемпионов

  • 13.04.2020 15:32
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Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «У меня еще не было, чтобы я играл на таких стадиях ЛЧ»
© atalanta.it

«Аталанта» в своем дебютном розыгрыше Лиги чемпионов пробилась в четвертьфинал, что радует Руслана Малиновского, несмотря на остановку сезона из-за коронавируса.

«Приятно было, что прошли «Валенсию». У меня таких моментов в жизни еще не было, чтобы я доходил до таких стадий Лиги чемпионов».

«Неприятный момент был в Валенсии, когда мы приехали на стадион. Матч должен был состояться при пустых трибунах, но за ареной собрались 6-7 тысяч болельщиков. Это был негативный момент, и после этого матча все закончилось».

«Я надеюсь, что футбол вернется. Главное, чтобы все были здоровы. Как говорят в Италии, футбол – это не только футболисты, но и большая структура, в которой работают сотни тысяч людей. В клубах, на телевидении. Если все плохо закончится, люди потеряют работу. От этого страдают не только футболисты», – сказал Малиновский.

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Источник — Великий футбол

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Комментарии
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 13.04.2020 15:54
    0
    Вчасно втік
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 13.04.2020 15:54
    0
    Вчасно втік
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