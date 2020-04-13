Сергей ПАЛКИН: «Нужен менеджер, который не будет заниматься самопиаром»

Гендиректор «Шахтера» – о поиске нового президента УПЛ

  • 13.04.2020 14:06
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Сергей ПАЛКИН: «Нужен менеджер, который не будет заниматься самопиаром»
© Футбол 1/2. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, каким должен быть новый президент украинской Премьер-лиги.

«Нам нужен менеджер, который не будет заниматься самопиаром или искать личную выгоду, а будет выполнять поставленный KPI. Сегодня нужен менеджер, который закатит рукава и будет работать 24 часа на то, чтобы Премьер-лига становилась богаче с каждым днем.

Мне не нравится, что когда выбирают президента, а он свиту вице-президентов, генеральных директоров и в итоге, ничего не получается, не на кого столкнуть и все получается достаточно плачевно», - сказал Палкин.

Напомним, ранее УПЛ перенесла выборы нового президента.

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Источник — Футбол 1/2/3

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