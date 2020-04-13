Сергей ПАЛКИН: «Нужен менеджер, который не будет заниматься самопиаром»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, каким должен быть новый президент украинской Премьер-лиги.

«Нам нужен менеджер, который не будет заниматься самопиаром или искать личную выгоду, а будет выполнять поставленный KPI. Сегодня нужен менеджер, который закатит рукава и будет работать 24 часа на то, чтобы Премьер-лига становилась богаче с каждым днем.

Мне не нравится, что когда выбирают президента, а он свиту вице-президентов, генеральных директоров и в итоге, ничего не получается, не на кого столкнуть и все получается достаточно плачевно», - сказал Палкин.

Напомним, ранее УПЛ перенесла выборы нового президента.