Виталий КЛИЧКО: за нарушение карантина уже оштрафовали на 150 тысяч

Мэр Киева Виталий Кличко поделился информацией о том, как полиция следит за соблюдением карантина в столице.

По словам Кличко, за период карантина полиция столицы составила 814 протоколов в отношении нарушителей ограничений. В том числе за пребывание в общественных местах без масок или респираторов, пребывание группой более 2 человек, посещение парков и скверов, посещение спортивных и детских площадок и нарушение правил самоизоляции.

По этим протоколам город взыскал 150 тысяч гривен.