Виталий КЛИЧКО: за нарушение карантина уже оштрафовали на 150 тысяч

Мэр Киева рассказал о том, как идет ситуация с нарушителями карантина в столице

  • 13.04.2020 14:13
  • 184 просмотра
  • 1 комментарий
Виталий КЛИЧКО: за нарушение карантина уже оштрафовали на 150 тысяч
© пресс-служба Виталия Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко поделился информацией о том, как полиция следит за соблюдением карантина в столице.

По словам Кличко, за период карантина полиция столицы составила 814 протоколов в отношении нарушителей ограничений. В том числе за пребывание в общественных местах без масок или респираторов, пребывание группой более 2 человек, посещение парков и скверов, посещение спортивных и детских площадок и нарушение правил самоизоляции.

По этим протоколам город взыскал 150 тысяч гривен.

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Источник — Новое время

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Комментарии
    Владимир Пидвирный
      Владимир Пидвирный, 13.04.2020 14:24
    0
    Повний телепень ти Віталій. Дідусів і бабусь, молодих батьків з дітьми штрафуєте. Ото безмозглі херої. Позорище.
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
      Владимир Пидвирный, 13.04.2020 14:24
    0
    Повний телепень ти Віталій. Дідусів і бабусь, молодих батьків з дітьми штрафуєте. Ото безмозглі херої. Позорище.
    Ссылка
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