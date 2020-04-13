Виталий КЛИЧКО: за нарушение карантина уже оштрафовали на 150 тысяч

Мэр Киева Виталий Кличко поделился информацией о том, как полиция следит за соблюдением карантина в столице.
По словам Кличко, за период карантина полиция столицы составила 814 протоколов в отношении нарушителей ограничений. В том числе за пребывание в общественных местах без масок или респираторов, пребывание группой более 2 человек, посещение парков и скверов, посещение спортивных и детских площадок и нарушение правил самоизоляции.
По этим протоколам город взыскал 150 тысяч гривен.
Источник — Новое время
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.