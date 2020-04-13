Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Перенос Евро – не проблема»

Украинский хавбек «Аталанты» высказался о переносе Евро-2020

  • 13.04.2020 12:55
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Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Перенос Евро – не проблема»
© УАФ. Руслан Малиновский

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский высказался о переносе чемпионата Европы с 2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

«С Шевченко мы на связи. Поддерживаем общение, обговаривали с ним все моменты. Он говорил, что его знакомые тоже заболели коронавирусом.

Перенос Евро? Мы выходили на все игры, и я не чувствовал мандража ни у одного футболиста. Не важно, против кого мы играли. Каждый верил в себя, и не было сомнений. То, что перенесли Евро – не проблема. Главное, чтобы в голове все были готовы.

Мне казалось, что итальянский чемпионат медленный. Но оказалось, что скорости очень большие. Это другой уровень. За этот год мы можем прибавить в своих сильных моментах», – заявил Руслан Малиновский.

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Источник — Футбол 1/2/3

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