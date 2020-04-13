Иван РАКИТИЧ: «Я — не мешок картошки»

Футболист «Барселоны» сам выберет для себя будущее

  • 13.04.2020 12:23
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Иван РАКИТИЧ: «Я — не мешок картошки»
© ФК Барселона. Иван Ракитич

32-летний хорватский полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился мнением о своем будущем.

«Я понимаю ситуацию, но я — не мешок картошки, с которой можно делать что угодно. Вы всегда можете поговорить со мной, но самое главное: я хочу быть в месте, где меня любят, уважают, где во мне нуждаются, где мне и моей семье хорошо. Я сам решу, что это будет за место», — отметил Ракитич.

Ракитич защищает цвета «Барселоны» с лета 2014-го года после перехода из «Севильи». Контракт Ивана с «блаугранас» рассчитан до лета 2021-го года. В текущем сезоне футболист провел за каталонский клуб 31 матч во всех турнирах, где отдал 4 результативные передачи.

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Источник — Mundo Deportivo

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