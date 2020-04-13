Барселона хочет подписать хавбека Баварии

Кингсли Коман может продолжить карьеру в каталонском клубе

  • 13.04.2020 11:30
  • 729 просмотров
  • 1 комментарий
Барселона хочет подписать хавбека Баварии
© ФК Бавария Мюнхен. Кингсли Коман

Каталонская «Барселона» хочет подписать хавбека мюнхенской «Баварии» Кингсли Комана.

Игрок сборной Франции перейдет в каталонский клуб, если сорвутся трансферы  Неймара из ПСЖ и Лаутаро Мартинеса из «Интера»

Отметим, что в этом сезоне Бундеслиги 23-летний игрок забил два гола и отдал две результативные передачи в 15 матчах. Контракт Комана с «Баварией» рассчитан до июля 2023 года.

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Источник — Diario Gol

(2 голоса)

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Комментарии
    Виталий Жалыбин
      Виталий Жалыбин, 13.04.2020 11:46
    0
    а он разве нападач?
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
      Виталий Жалыбин, 13.04.2020 11:46
    0
    а он разве нападач?
    Ссылка
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