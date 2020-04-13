Барселона хочет подписать хавбека Баварии

Каталонская «Барселона» хочет подписать хавбека мюнхенской «Баварии» Кингсли Комана.

Игрок сборной Франции перейдет в каталонский клуб, если сорвутся трансферы Неймара из ПСЖ и Лаутаро Мартинеса из «Интера»

Отметим, что в этом сезоне Бундеслиги 23-летний игрок забил два гола и отдал две результативные передачи в 15 матчах. Контракт Комана с «Баварией» рассчитан до июля 2023 года.