«Они изнасиловали мою корову» - форвард из Колумбии обвинил наркоманов

Нападающий «Палмейраса» Мигель Борха, который в начале нынешнего года перешел в аренду на один сезон в колумбийский клуб «Хуниор», пожаловался, что неизвестные изнасиловали его корову.

«Какие-то парни изнасиловали мою корову несколько дней назад. Они надругались над ней и бросили лежать на земле. Я верю в Бога и молюсь за ее выздоровление. Я также надеюсь, что Господь накажет этих людей».

«Мою корову изнасиловали молодые люди, которые употребляют наркотики и думают, что они короли этого региона. Ситуация должна измениться – им нужно найти Иисуса и использовать жизнь для того, чтобы делать что-то продуктивное и полезное. Родители, пожалуйста, присматривайте за своими детьми», - отметил Борха.

Отметим, что в Колумбии и некоторых других странах региона после введения карантина из-за коронавируса резко обострилась криминогенная ситуация. По причине прекращения поставок продуктов и товаров из Китая, тамошние наркокартели лишились сырья, которое нелегально провозилось под прикрытием продовольствия или хозяйственных материалов. Так, на минувшей неделе в Колумбии полиция отчиталась, что за 24 часа в одном из регионов страны были убиты 35 человек. Все смерти правоохранители связывают с начавшейся войной наркокартелей за сырье и влияние в регионе.

27-летний Мигель Борха с 2013 по 2016 год был на контракте в «Ливорно», но за итальянскую команду провел только 8 матчей. Также на счету форварда 10 матчей и 3 гола за национальную сборную Колумбии.