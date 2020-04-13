«Они изнасиловали мою корову» - форвард из Колумбии обвинил наркоманов

Бывший форвард сборной Колумбии Мигель Борха переживает за домашнее животное

  • 13.04.2020 10:26
  • 753 просмотра
  • 4 комментария
«Они изнасиловали мою корову» - форвард из Колумбии обвинил наркоманов
© Twitter. Мигель Борха

Нападающий «Палмейраса» Мигель Борха, который в начале нынешнего года перешел в аренду на один сезон в колумбийский клуб «Хуниор», пожаловался, что неизвестные изнасиловали его корову.

«Какие-то парни изнасиловали мою корову несколько дней назад. Они надругались над ней и бросили лежать на земле. Я верю в Бога и молюсь за ее выздоровление. Я также надеюсь, что Господь накажет этих людей».

«Мою корову изнасиловали молодые люди, которые употребляют наркотики и думают, что они короли этого региона. Ситуация должна измениться – им нужно найти Иисуса и использовать жизнь для того, чтобы делать что-то продуктивное и полезное. Родители, пожалуйста, присматривайте за своими детьми», - отметил Борха.

Отметим, что в Колумбии и некоторых других странах региона после введения карантина из-за коронавируса резко обострилась криминогенная ситуация. По причине прекращения поставок продуктов и товаров из Китая, тамошние наркокартели лишились сырья, которое нелегально провозилось под прикрытием продовольствия или хозяйственных материалов. Так, на минувшей неделе в Колумбии полиция отчиталась, что за 24 часа в одном из регионов страны были убиты 35 человек. Все смерти правоохранители связывают с начавшейся войной наркокартелей за сырье и влияние в регионе.

27-летний Мигель Борха с 2013 по 2016 год был на контракте в «Ливорно», но за итальянскую команду провел только 8 матчей. Также на счету форварда 10 матчей и 3 гола за национальную сборную Колумбии.

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Источник — Daily Star

(2 голоса)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 13.04.2020 11:25
    0
    Изнасилование коровы теперь считается спортивной новостью
    Ссылка
    Капитан Врунгель
      Капитан Врунгель, 13.04.2020 10:41
    +4
    Суровые, аднако, наркоманы в Колумбии...
    Ссылка
    doktor09
    online
      doktor09, 13.04.2020 10:40
    -4
    Zport., 13.04.2020 10:29
    И тут сырна засветился
    Ага, вместе с Бесединым коров трахали... Ужо нажралося убогое?
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 13.04.2020 10:29
    0
    И тут сырна засветился
    Ссылка
    Капитан Врунгель
      Капитан Врунгель, 13.04.2020 10:41
    +4
    Суровые, аднако, наркоманы в Колумбии...
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 13.04.2020 11:25
    0
    Изнасилование коровы теперь считается спортивной новостью
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 13.04.2020 10:29
    0
    И тут сырна засветился
    Ссылка
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