ГРОЗНЫЙ: «Сокращение числа команд в УПЛ с 16 до 12 было фатальной ошибкой»

Специалист считает, что в ближайшее время украинский футбол не сможет вернуться на прежний уровень

  • 13.04.2020 10:19
  • 474 просмотра
  • 9 комментариев
ГРОЗНЫЙ: «Сокращение числа команд в УПЛ с 16 до 12 было фатальной ошибкой»
© Sports.kz. Вячеслав Грозный

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный, ныне работающий в казахстанском «Шахтере» из Караганды, поделился мнением об уровне украинской Премьер-лиги.

«Помните, каким интересным был чемпионат Украины до 2014 года, какой высокий уровень был у ведущих клубов и какую интригу создавали даже середнячки?

А каков уровень был у лидеров: «Шахтера», «Динамо Киев», «Металлиста», «Днепра» — это были топовые клубы по европейским, мировым меркам. Они реально претендовали на самые высокие позиции в Еврокубках, а донецкий «Шахтер» был обладателем Кубка УЕФА в 2009 году.

А теперь задайтесь простым вопросом: вернется ли такой высококлассный футбол в Украину? Не думаю! Полагаю, что в ближайшее время это невозможно.

Кроме того, в том, что уровень чемпионата резко упал, кроме вполне понятных объективных обстоятельств, сыграли роль и ошибки футбольных функционеров. Так, я до сих пор убежден, что сокращение числа команд в украинском чемпионате с 16 до 12 было фатальной ошибкой. Я всегда был категорически против подобного решения», - сказал Грозный.

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Источник — Sports.kz

(2 голоса)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 13.04.2020 11:23
    0
    Trasher311987, 13.04.2020 11:02
    Да Майдан был ошибкой. Вы правы. Но Яныка назад не надо.
    Не ну а чего? Жилось ведь лучше и футбол был сильнее!
    Ссылка
    Couch
    online
      Couch, 13.04.2020 11:18
    0
    Более низкого, не интересного чемпионата, с пустыми трибунами, дудками как в 80 х нет нигде.Ни стадионов, ни графики показа матча ни обзоров, ну ничего нет, ничего не развивается. В Беларуси и то на много ярче чемпионат, стадионы лучше, зрители ходят на матчи.
    Ссылка
    Couch
    online
      Couch, 13.04.2020 11:15
    +1
    Скоротить до 12 команд и играть в два круга, первая шестерка, вторая шестерка, какими нужно быть малоумными, чтобы придумать такую бредятину. Зато зарплаты себе сделали по 500 - 700 тысяч гривен в месяц и сидят в этом ПФЛ, УПЛ не выгонишь.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.04.2020 11:02
    +2
    UKRAINE FAN, 13.04.2020 10:55
    С таким успехом можно сказать что майдан был ошибкой и нужно срочно вернуть Януковича ведь тогда люди нормально жили и футбол был на высоком уровне!
    Да Майдан был ошибкой. Вы правы. Но Яныка назад не надо.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 13.04.2020 10:55
    -2
    Грозный прав переход на 12 команд-это хит идиотизма,например в Беларуси всего 10 миллионов населения и то 16 команд,украинским футболом и не только футболом управляют феерические идиоты
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 13.04.2020 10:55
    -1
    С таким успехом можно сказать что майдан был ошибкой и нужно срочно вернуть Януковича ведь тогда люди нормально жили и футбол был на высоком уровне!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 13.04.2020 10:53
    -3
    Грозный явно не дружит с мозгами... Парень, прошли времена когда твоя команда сидела на допинге, футболисты умирали от этого , деньги лелись рекой и ты ахинею нес с экрана... Сейчас все по-другому...
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 13.04.2020 10:47
    -3
    Что он несет? Зачем сравнивать времена когда все клубы купались в деньгах и сейчас когда доедают последний кусок хлеба?
    Ссылка
    inflicted
    online
      inflicted, 13.04.2020 10:39
    +2
    Так, це було очевидно, що скорочувати не варто було
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.04.2020 11:02
    +2
    UKRAINE FAN, 13.04.2020 10:55
    С таким успехом можно сказать что майдан был ошибкой и нужно срочно вернуть Януковича ведь тогда люди нормально жили и футбол был на высоком уровне!
    Да Майдан был ошибкой. Вы правы. Но Яныка назад не надо.
    Ссылка
    inflicted
    online
      inflicted, 13.04.2020 10:39
    +2
    Так, це було очевидно, що скорочувати не варто було
    Ссылка
    Couch
    online
      Couch, 13.04.2020 11:15
    +1
    Скоротить до 12 команд и играть в два круга, первая шестерка, вторая шестерка, какими нужно быть малоумными, чтобы придумать такую бредятину. Зато зарплаты себе сделали по 500 - 700 тысяч гривен в месяц и сидят в этом ПФЛ, УПЛ не выгонишь.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 13.04.2020 11:23
    0
    Trasher311987, 13.04.2020 11:02
    Да Майдан был ошибкой. Вы правы. Но Яныка назад не надо.
    Не ну а чего? Жилось ведь лучше и футбол был сильнее!
    Ссылка
    Couch
    online
      Couch, 13.04.2020 11:18
    0
    Более низкого, не интересного чемпионата, с пустыми трибунами, дудками как в 80 х нет нигде.Ни стадионов, ни графики показа матча ни обзоров, ну ничего нет, ничего не развивается. В Беларуси и то на много ярче чемпионат, стадионы лучше, зрители ходят на матчи.
    Ссылка
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