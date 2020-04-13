ГРОЗНЫЙ: «Сокращение числа команд в УПЛ с 16 до 12 было фатальной ошибкой»

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный, ныне работающий в казахстанском «Шахтере» из Караганды, поделился мнением об уровне украинской Премьер-лиги.

«Помните, каким интересным был чемпионат Украины до 2014 года, какой высокий уровень был у ведущих клубов и какую интригу создавали даже середнячки?

А каков уровень был у лидеров: «Шахтера», «Динамо Киев», «Металлиста», «Днепра» — это были топовые клубы по европейским, мировым меркам. Они реально претендовали на самые высокие позиции в Еврокубках, а донецкий «Шахтер» был обладателем Кубка УЕФА в 2009 году.

А теперь задайтесь простым вопросом: вернется ли такой высококлассный футбол в Украину? Не думаю! Полагаю, что в ближайшее время это невозможно.

Кроме того, в том, что уровень чемпионата резко упал, кроме вполне понятных объективных обстоятельств, сыграли роль и ошибки футбольных функционеров. Так, я до сих пор убежден, что сокращение числа команд в украинском чемпионате с 16 до 12 было фатальной ошибкой. Я всегда был категорически против подобного решения», - сказал Грозный.