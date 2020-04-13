Назар ВЕРБНЫЙ: «Очень не хватает прогулок без лишних переживаний»

Футболист «Олимпика» рассказал, как проводит время на карантине

  • 13.04.2020 10:16
  • 64 просмотра
  • 0 комментариев
Назар ВЕРБНЫЙ: «Очень не хватает прогулок без лишних переживаний»
© ФК Олимпик Донецк. Назар Вербный

Полузащитник «Олимпика» Назар Вербный рассказал о том, как проводит карантин, введенный из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

- Назар, расскажи, где и как проводишь карантин?
- Я вернулся домой во Львов. Провожу карантин дома с семьей

- Насколько строго ты соблюдаешь рекомендации Минздрава?
- Стараюсь выполнять все требования и рекомендации. Если выхожу из дома, то обязательно надеваю маску, перчатки и тщательно мою руки по возвращении.

- Как думаешь, чем будет отличаться мир до коронавируса и после?
- Я думаю, отныне люди будут бережнее относиться к своему здоровью и строже придерживаться правил гигиены.

- По чему, помимо футбола, больше всего скучаешь?
- Скучаю по партнерам, друзьям, тренировкам. Очень не хватает прогулок без лишних переживаний и путешествий.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Олимпик Донецк

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности