Назар ВЕРБНЫЙ: «Очень не хватает прогулок без лишних переживаний»

Полузащитник «Олимпика» Назар Вербный рассказал о том, как проводит карантин, введенный из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

- Назар, расскажи, где и как проводишь карантин?

- Я вернулся домой во Львов. Провожу карантин дома с семьей

- Насколько строго ты соблюдаешь рекомендации Минздрава?

- Стараюсь выполнять все требования и рекомендации. Если выхожу из дома, то обязательно надеваю маску, перчатки и тщательно мою руки по возвращении.

- Как думаешь, чем будет отличаться мир до коронавируса и после?

- Я думаю, отныне люди будут бережнее относиться к своему здоровью и строже придерживаться правил гигиены.

- По чему, помимо футбола, больше всего скучаешь?

- Скучаю по партнерам, друзьям, тренировкам. Очень не хватает прогулок без лишних переживаний и путешествий.