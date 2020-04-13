Назар ВЕРБНЫЙ: «Очень не хватает прогулок без лишних переживаний»

Полузащитник «Олимпика» Назар Вербный рассказал о том, как проводит карантин, введенный из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.
- Назар, расскажи, где и как проводишь карантин?
- Я вернулся домой во Львов. Провожу карантин дома с семьей
- Насколько строго ты соблюдаешь рекомендации Минздрава?
- Стараюсь выполнять все требования и рекомендации. Если выхожу из дома, то обязательно надеваю маску, перчатки и тщательно мою руки по возвращении.
- Как думаешь, чем будет отличаться мир до коронавируса и после?
- Я думаю, отныне люди будут бережнее относиться к своему здоровью и строже придерживаться правил гигиены.
- По чему, помимо футбола, больше всего скучаешь?
- Скучаю по партнерам, друзьям, тренировкам. Очень не хватает прогулок без лишних переживаний и путешествий.
Источник — ФК Олимпик Донецк
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