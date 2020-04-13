Сергей СИДОРЧУК: «Хочется, чтобы карантин закончился побыстрее»

28-летний капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал, как проводит время на карантине.

«Карантин проходит дома, в достаточно закрытом режиме. Никто из близких не болеет. Хочется, чтобы карантин закончился побыстрее.

Как такового свободного времени практически нет. Есть свободное время только после обеда. До обеда у нас график, расписаны тренировки. Первую неделю выполнял 50%, начиная со второй недели уже плотно сел на тренировочную программу. Раньше можно было бегать в лесу, но после того, как закрыли лесопарковую зону, стало намного тяжелее. Беговой работы на базе не хватает для полноценной работы. Хочется побыстрее увидеть партнеров и приступить к полноценным тренировкам», — отметил Сидорчук.

В текущем сезоне Сидорчук провел за «Динамо» 27 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативные передачи.