Украина футбольная: Стабильный Оболонь-Бровар

Вашему вниманию анонс очередного выпуска программы «Украина футбольная», который выйдет сегодня, 13 апреля, в 21:00 на телеканале XSPORT. Гость – наставник «Оболонь-Бровар» Олег Мазуренко.
В выпуске:
- «Оболонь-Бровар» - самый стабильный клуб ПФЛ, Сергей Свистун об амбициях «Кремня»;
- Акцент «Украины футбольной»: полузащитник Константин Коваленко о возможности «Оболони Бровар»;
- клубы соревнований ПФЛ продолжают помогать в борьбе с пандемией;
- Вторая лига: сокращения зарплат «Вереса», «Горняк» придерживается карантина.
Источник — Sport.ua
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