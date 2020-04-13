Дарио СРНА: «Ярмоленко готов оплатить мой ужин»

Член тренерского штаба «Шахтера» Дарио Срна рассказал о своем пари с 30-летним экс-вингером киевского «Динамо» Андреем Ярмоленко. Спор заключался в том, кто станет чемпионом Украины в нынешнем сезоне — «Шахтер» или «Динамо».

«Несколько дней назад мы с ним общались, он сказал, что готов оплатить ужин, но я хочу подождать, когда у нас будут золотые медали. Также нужно, чтобы в Украине прошел коронавирус, чемпионат возобновился, и люди получали удовольствие от футбола», — отметил Срна.

После 23-х сыгранных туров «Шахтер» лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 59 очков. «Динамо» с 46-ю очками в активе расположилось на третьем месте.