Дарио СРНА: «Ярмоленко готов оплатить мой ужин»

Член тренерского штаба «Шахтера» заключил пари с бывшим футболистом «Динамо»

  • 13.04.2020 08:27
  • 2789 просмотров
  • 1 комментарий
Дарио СРНА: «Ярмоленко готов оплатить мой ужин»
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Член тренерского штаба «Шахтера» Дарио Срна рассказал о своем пари с 30-летним экс-вингером киевского «Динамо» Андреем Ярмоленко. Спор заключался в том, кто станет чемпионом Украины в нынешнем сезоне — «Шахтер» или «Динамо».

«Несколько дней назад мы с ним общались, он сказал, что готов оплатить ужин, но я хочу подождать, когда у нас будут золотые медали. Также нужно, чтобы в Украине прошел коронавирус, чемпионат возобновился, и люди получали удовольствие от футбола», — отметил Срна.

После 23-х сыгранных туров «Шахтер» лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 59 очков. «Динамо» с 46-ю очками в активе расположилось на третьем месте.

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Источник — Великий футбол

(17 голосов)

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Комментарии
    rasheed_iverson
    online
      rasheed_iverson, 13.04.2020 09:57
    0
    Думаю Ярмоленко попаде в норм бабки, не думаю що Срна буде економити з меню))
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    rasheed_iverson
    online
      rasheed_iverson, 13.04.2020 09:57
    0
    Думаю Ярмоленко попаде в норм бабки, не думаю що Срна буде економити з меню))
    Ссылка
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