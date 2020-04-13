Сергей СИДОРЧУК: «Динамо подкосило непопадание в Лигу чемпионов»

Украинский хавбек объяснил, почему киевская команда выпала из чемпионской гонки

  • 13.04.2020 08:17
  • 671 просмотр
  • 2 комментария
Сергей СИДОРЧУК: «Динамо подкосило непопадание в Лигу чемпионов»
© ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

28-летний полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал о переломном моменте сезона для киевской команды.

«Перед началом сезона думал, что мы выиграем чемпионат. У конкурента поменялись тренеры, у «Зари» и «Шахтера». Это всегда сложный период. Плюс у нас уже был костяк команды. Думал, что это будет наш сезон. Нас подкосило непопадание в Лигу чемпионов. Это только начало чемпионата, а потом пошла череда неудачных игр. Все шло одно за другим, и мы выпали из гонки», — рассказал Сидорчук.

В текущем сезоне Сидорчук провел за «Динамо» 27 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативные передачи.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Великий футбол

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    zakharka
      zakharka, 13.04.2020 09:20
    +1
    Детский сад !
    С такими мозгами долго не видать побед.
    Ссыкуны!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 13.04.2020 08:43
    +1
    в Лиге Европы для начала научитесь играть
    Ссылка
    zakharka
      zakharka, 13.04.2020 09:20
    +1
    Детский сад !
    С такими мозгами долго не видать побед.
    Ссыкуны!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 13.04.2020 08:43
    +1
    в Лиге Европы для начала научитесь играть
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности