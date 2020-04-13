Сергей СИДОРЧУК: «Динамо подкосило непопадание в Лигу чемпионов»

28-летний полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал о переломном моменте сезона для киевской команды.

«Перед началом сезона думал, что мы выиграем чемпионат. У конкурента поменялись тренеры, у «Зари» и «Шахтера». Это всегда сложный период. Плюс у нас уже был костяк команды. Думал, что это будет наш сезон. Нас подкосило непопадание в Лигу чемпионов. Это только начало чемпионата, а потом пошла череда неудачных игр. Все шло одно за другим, и мы выпали из гонки», — рассказал Сидорчук.

В текущем сезоне Сидорчук провел за «Динамо» 27 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативные передачи.