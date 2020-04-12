Из-за болезни умер знаменитый голкипер Челси и сборной Англии

Бывший вратарь «Челси» и сборной Англии Питер Бонетти скончался в возрасте 78 лет после продолжительной болезни.

Бонетти считался суперзвездой 1960-х и 1970-х годов и один из самых великих игроков клуба из Лондона. Он был заявлен за сборную Англии, выигравшую чемпионат мира 1966 года, но не выходил на поле в этом турнире. Всего Бонетти сыграл 7 матчей за сборную Англии.

Голкипер провел 729 игр за «Челси». Бонетти также немного поиграл за американский «Сент-Луис Старс», шотландский «Данди Юнайтед» и английский «Уокинг». Его карьера длилась более 25 лет (с 1960 по 1986 год).

Только бывший капитан «Челси» Рон Харрис больше выступал за «синих», а Бонетти удерживал рекорд по сухим матчам до января 2014 года, когда его превзошел знаменитый Петр Чех.