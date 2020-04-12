Армия Туниса с помощью вертолета разогнала участников незаконного матча

В Украине с каждым днем усиливают меры безопасности из-за пандемии коронавируса в мире. Но до Туниса все равно пока еще далеко.

В этой североафриканской стране нарушителей правопорядка ловят не только полицейские, но и армейские подразделения.

Например, участников одного из нелегальных дворовых матчей военные разогнали с помощью вертолета.

Ранее стало известно, сколько украинцев могут заразиться коронавирусом