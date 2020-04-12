Армия Туниса с помощью вертолета разогнала участников незаконного матча

В Украине с каждым днем усиливают меры безопасности из-за пандемии коронавируса в мире. Но до Туниса все равно пока еще далеко.
В этой североафриканской стране нарушителей правопорядка ловят не только полицейские, но и армейские подразделения.
Например, участников одного из нелегальных дворовых матчей военные разогнали с помощью вертолета.
Ранее стало известно, сколько украинцев могут заразиться коронавирусом
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Источник — Sport.ua
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