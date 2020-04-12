Армия Туниса с помощью вертолета разогнала участников незаконного матча

Все было сделано в течение нескольких секунд

  • 12.04.2020 17:10
  • 653 просмотра
  • 1 комментарий
Армия Туниса с помощью вертолета разогнала участников незаконного матча
© Bell 205

В Украине с каждым днем усиливают меры безопасности из-за пандемии коронавируса в мире. Но до Туниса все равно пока еще далеко.

В этой североафриканской стране нарушителей правопорядка ловят не только полицейские, но и армейские подразделения. 

Например, участников одного из нелегальных дворовых матчей военные разогнали с помощью вертолета.

Ранее стало известно, сколько украинцев могут заразиться коронавирусом

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    JulikoB
      JulikoB, 12.04.2020 18:09
    +1
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    JulikoB
    online
      JulikoB, 12.04.2020 18:09
    +1
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