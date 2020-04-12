ФОТО. Роналду пожелал всем счастливой Пасхи

35-летний португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду пожелал своим подписчикам счастливой Пасхи.
«Мы желаем всем счастливой Пасхи», — написал Роналду в Instagram, поделившись фото в кругу семьи.
12-го апреля Пасху праздную католики. Православную Пасху отметят 19-го апреля.
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Источник — Instagram
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