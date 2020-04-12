ВИДЕО. Юрченко вспомнил свой гол в ворота Шахтера

26-летний украинский полузащитник «Зари» Владлен Юрченко вспомнил свой гол в ворота донецкого «Шахтера», забитый в поединке 7-го тура УПЛ (3:4).
«Я скучаю по футболу», — прокомментировал видео игрок.
В текущем сезоне Юрченко провел за «Зарю» 26 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи.
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