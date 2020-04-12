ВИДЕО. Юрченко вспомнил свой гол в ворота Шахтера

Украинский полузащитник «Зари» признался, что скучает по футболу

  • 12.04.2020 16:35
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ВИДЕО. Юрченко вспомнил свой гол в ворота Шахтера
© ФК Заря Луганск. Владлен Юрченко

26-летний украинский полузащитник «Зари» Владлен Юрченко вспомнил свой гол в ворота донецкого «Шахтера», забитый в поединке 7-го тура УПЛ (3:4).

«Я скучаю по футболу», — прокомментировал видео игрок.

В текущем сезоне Юрченко провел за «Зарю» 26 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Vladlen Yurchenko #8️⃣0️⃣ (@yurcha__10)

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Источник — Instagram

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