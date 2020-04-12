Источник: футбольные матчи в Италии будут проходить без зрителей до января

Итальянский журналист Танкреди Палмери, ссылаясь на свои источники в правительстве Италии, сообщил, что футбольные матчи в Италии будут проходить без зрителей как минимум до января 2021 года.

Leaks of next Italian government measures showing that football with crowds unlikely to happen before January 2021 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 12, 2020

Отметим, что карантин в Италии продлен до 3 мая. Есть вероятность, что матчи Серии А могут быть возобновлены 31 мая. Таким образом, чемпионат можно будет завершить 12 июля.

По данным на 12 апреля в Италии заболело коронавирусом 152 271 человек, от инфекции умерло 19 468 человек, выздоровели – 32 5334 человека.