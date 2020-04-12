Источник: футбольные матчи в Италии будут проходить без зрителей до января

Фаны не скоро вернутся на стадионы

  • 12.04.2020 15:48
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Источник: футбольные матчи в Италии будут проходить без зрителей до января
© gazzetta.it

Итальянский журналист Танкреди Палмери, ссылаясь на свои источники в правительстве Италии, сообщил, что футбольные матчи в Италии будут проходить без зрителей как минимум до января 2021 года.

 

 

Отметим, что карантин в Италии продлен до 3 мая. Есть вероятность, что матчи Серии А могут быть возобновлены 31 мая. Таким образом, чемпионат можно будет завершить 12 июля.

По данным на 12 апреля в Италии заболело коронавирусом 152 271 человек, от инфекции умерло 19 468 человек, выздоровели – 32 5334 человека.

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Источник — Sport.ua

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