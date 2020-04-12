ВИДЕО. Лучшие голы игроков Динамо со штрафных

Среди каждого поколения игроков киевского «Динамо» были мастерские исполнители стандартов.
Кто-то пробивал на силу, кто-то искусно обманывал голкипера и стенку.
В результате — памятные для болельщиков мячи в воротах соперников.
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Источник — ФК Динамо Киев
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