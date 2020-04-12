ВИДЕО. Лучшие голы игроков Динамо со штрафных

Кто-то пробивал на силу, кто-то обманывал голкипера и стенку

  • 12.04.2020 15:21
  • 338 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Лучшие голы игроков Динамо со штрафных
© ФК Динамо Киев

Среди каждого поколения игроков киевского «Динамо» были мастерские исполнители стандартов.

Кто-то пробивал на силу, кто-то искусно обманывал голкипера и стенку.

В результате — памятные для болельщиков мячи в воротах соперников.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 12.04.2020 15:35
    +1
    Серебрянников лучший. Когда Серебрянников бил штрафной, то стадион воспринимал это как пеналь.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 12.04.2020 15:35
    +1
    Серебрянников лучший. Когда Серебрянников бил штрафной, то стадион воспринимал это как пеналь.
    Ссылка
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