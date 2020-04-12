Евгений КОНОПЛЯНКА: «Малиновскому бы еще немножко точности...»

30-летний полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о лучших исполнителях штрафных ударов.
«В сборной хорошо исполняет Малиновский — у него отличный, сильный удар. Если бы ему еще немножко точности, то все, я даже не знаю, кто может быть лучше. И в «Шахтере» много кто хорошо бьет. Если левша, то Марлос. С правой — Витя Коваленко», — отметил Коноплянка.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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