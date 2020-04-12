Евгений КОНОПЛЯНКА: «Малиновскому бы еще немножко точности...»

Хавбек «Шахтера» назвал лучших исполнителей штрафных ударов

  • 12.04.2020 14:51
  • 431 просмотр
  • 2 комментария
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Малиновскому бы еще немножко точности...»
© ФК Шахтер Донецк. Евгений Коноплянка

30-летний полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о лучших исполнителях штрафных ударов.

«В сборной хорошо исполняет Малиновский — у него отличный, сильный удар. Если бы ему еще немножко точности, то все, я даже не знаю, кто может быть лучше. И в «Шахтере» много кто хорошо бьет. Если левша, то Марлос. С правой — Витя Коваленко», — отметил Коноплянка.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Виталий Жалыбин
      Виталий Жалыбин, 12.04.2020 15:36
    0
    за собой бы смотрел
    Ссылка
    Мирослав Костирко
      Мирослав Костирко, 12.04.2020 15:12
    0
    Коноплянка згадав про своє слабке місце - точність.
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
      Виталий Жалыбин, 12.04.2020 15:36
    0
    за собой бы смотрел
    Ссылка
    Мирослав Костирко
      Мирослав Костирко, 12.04.2020 15:12
    0
    Коноплянка згадав про своє слабке місце - точність.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности