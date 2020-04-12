Андрей СТОЛЯРЧУК: «Матчи УПЛ стоит доиграть в одном регионе страны»

Известный комментатор Андрей Столярчук высказался о завершении нынешнего сезона.

«Я поддерживаю идею доиграть чемпионат в Николаеве. Но мне не верится, что в Николаевской области так хорошо обстоят дела с вирусом. Как мы знаем, Президент Украины тоже сомневается в достоверности информации на данное время, поэтому направил специализирующиеся органы для проверки региона.

Считаю хорошим вариант для Италии, Англии, Германии и так далее локализировать оставшуюся часть чемпионатов в одном регионе каждой из стран. УЕФА так и хочет развести матчи еврокубков и чемпионатов на разное время, чтобы не было большого перемещения людей по континенту. Если так не сделать, то может получиться, что на старт в чемпионате выйдет 20 команд, а доиграть смогут только 8», – заявил Андрей Столярчук.

Напомним, из-за пандемии коронавируса все европейские первенства были приостановлены, кроме чемпионата Беларуси.