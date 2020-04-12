Андрей СТОЛЯРЧУК: «Матчи УПЛ стоит доиграть в одном регионе страны»

Комментатор поддержал идею проведения оставшихся матчей в одном регионе

  • 12.04.2020 13:50
  • 326 просмотров
  • 2 комментария
Андрей СТОЛЯРЧУК: «Матчи УПЛ стоит доиграть в одном регионе страны»
© Футбол 1/2/3. Андрей Столярчук

Известный комментатор Андрей Столярчук высказался о завершении нынешнего сезона.

«Я поддерживаю идею доиграть чемпионат в Николаеве. Но мне не верится, что в Николаевской области так хорошо обстоят дела с вирусом. Как мы знаем, Президент Украины тоже сомневается в достоверности информации на данное время, поэтому направил специализирующиеся органы для проверки региона.

Считаю хорошим вариант для Италии, Англии, Германии и так далее локализировать оставшуюся часть чемпионатов в одном регионе каждой из стран. УЕФА так и хочет развести матчи еврокубков и чемпионатов на разное время, чтобы не было большого перемещения людей по континенту. Если так не сделать, то может получиться, что на старт в чемпионате выйдет 20 команд, а доиграть смогут только 8», – заявил Андрей Столярчук.

Напомним, из-за пандемии коронавируса все европейские первенства были приостановлены, кроме чемпионата Беларуси.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    Slots Review
    online
      Slots Review, 12.04.2020 14:07
    +2
    Интересно, что думает по этому поводу жители Николаева? Я был слал таких выдумщиков куда подальше, Николаев один из первых ушел в изоляцию, один из первых у кого центр опустел с рекордной скоростью, люди начали носить маски и перчатки. Даже если там и скрывают инфу о зоболевших, люди там организованные. А везти все клубы в 1 город, как минимум бред. Где они будут все жить, где питаться, где тренироваться? Что ж за дебилы, то вокруг или комментатору перестали платить бабки и теперь надо срочно доигрывать чемп, а то жрать не чего.
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    Zport.
    online
      Zport., 12.04.2020 13:59
    +2
    Играть все матчи на одном стадионе?? И что с полем будет через несколько туров? Или в Николаевской области много арен?
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    Slots Review
    online
      Slots Review, 12.04.2020 14:07
    +2
    Интересно, что думает по этому поводу жители Николаева? Я был слал таких выдумщиков куда подальше, Николаев один из первых ушел в изоляцию, один из первых у кого центр опустел с рекордной скоростью, люди начали носить маски и перчатки. Даже если там и скрывают инфу о зоболевших, люди там организованные. А везти все клубы в 1 город, как минимум бред. Где они будут все жить, где питаться, где тренироваться? Что ж за дебилы, то вокруг или комментатору перестали платить бабки и теперь надо срочно доигрывать чемп, а то жрать не чего.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 12.04.2020 13:59
    +2
    Играть все матчи на одном стадионе?? И что с полем будет через несколько туров? Или в Николаевской области много арен?
    Ссылка
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