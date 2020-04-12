Сергей РЕБРОВ: «В конце 90-х соперника было проще удивить»

Экс-форвард сборной Украины рассказал об отборе на Евро-2020

  • 12.04.2020 13:29
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Сергей РЕБРОВ: «В конце 90-х соперника было проще удивить»
© ФК Ференцварош. Сергей Ребров

Бывший нападающий сборной Украины Сергей Ребров поделился воспоминаниями об отборе на Евро-2000.

«В том отборочном турнире я бил в сборной все пенальти. Так было и в поединке с Россией. Тогда сам 11-метровый и заработал, но каких-то примет не было — мол, пострадавший не бьет. Взял мяч и пробил, как всегда. Выстрелы с точки, как правило, исполнял на ударе. Угол выбирал спонтанно, в процессе разбега. Считаю, в те годы вратарям было сложнее. Сейчас им перед каждой игрой дают полную выкладку — кто, как и куда бьет. А тогда такого не было, хотя тренеры по работе с голкиперами, безусловно, что-то подсказывали. В конце 90-х соперника, наверное, проще было чем-то удивить, и Йожефу Сабо в матче с Россией это удалось. Мы играли, по сути, в три нападающих — я, Андрей Шевченко и Сергей Скаченко. Хотя я всегда говорил, что наши с Шевченко позиции на поле были во многом условными. Не могу сказать, что это была схема 1-4-3-3, но важно, что Скаченко хорошо бежал, открывался за спины защитникам. Благодаря этому он и забил россиянам. 3:2 — это было хорошее начало нового отборочного цикла. Турнира яркого. Но с грустным концом…», — отметил Ребров.

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Источник — zbirna.com

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