Евгений КОНОПЛЯНКА: «Донбасс Арену можно сравнить только с Альянц Ареной»

30-летний полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка поделился мнением о Донецке и «Донбасс Арене».

«Никогда не гулял по Донецку. Да, мы проводили матчи, у нас была короткая прогулка в парке, как и у всех команд, но с самим городом я не сильно знаком. «Донбасс Арена» – шикарная, я успел там поиграть. Играл на многих шикарных, но такого стадиона… Наверное, только «Альянц Арену» можно сравнить, есть что-то общее», — отметил Коноплянка.