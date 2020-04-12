Евгений КОНОПЛЯНКА: «Донбасс Арену можно сравнить только с Альянц Ареной»

Футболист «Шахтера» поделился мнением о стадионе «горняков»

  • 12.04.2020 12:58
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Евгений КОНОПЛЯНКА: «Донбасс Арену можно сравнить только с Альянц Ареной»
© ФК Шахтер Донецк. Евгений Коноплянка

30-летний полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка поделился мнением о Донецке и «Донбасс Арене».

«Никогда не гулял по Донецку. Да, мы проводили матчи, у нас была короткая прогулка в парке, как и у всех команд, но с самим городом я не сильно знаком. «Донбасс Арена» – шикарная, я успел там поиграть. Играл на многих шикарных, но такого стадиона… Наверное, только «Альянц Арену» можно сравнить, есть что-то общее», — отметил Коноплянка.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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