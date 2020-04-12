ВИДЕО. Клопп – о матче с Атлетико и чате Ливерпуля в месенджере

Вот уже почти месяц практически весь мир находится на карантине, естественно это коснулось и футбола. Все чемпионаты Европы приостановлены. Единственный способ пообщаться как с футболистами так и с тренерами - это позвонить им.

В этом ролике ролике вы увидите запись видеозвонка Юргену Клоппу, главному тренеру «Ливерпуля». Он расскажет о том, как у него проходит карантин, как проходили последние дни перед остановкой чемпионата, а также поведает, что же происходит в групповом чате «Ливерпуля» в месенджере.