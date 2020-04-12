ВИДЕО. Клопп – о матче с Атлетико и чате Ливерпуля в месенджере

Смотрите запись видеозвонка главному тренеру «Ливерпуля»

  • 12.04.2020 13:00
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ВИДЕО. Клопп – о матче с Атлетико и чате Ливерпуля в месенджере
© ФК Ливерпуль. Юрген Клопп

Вот уже почти месяц практически весь мир находится на карантине, естественно это коснулось и футбола. Все чемпионаты Европы приостановлены. Единственный способ пообщаться как с футболистами так и с тренерами - это позвонить им. 

В этом ролике ролике вы увидите запись видеозвонка Юргену Клоппу, главному тренеру «Ливерпуля». Он расскажет о том, как у него проходит карантин, как проходили последние дни перед остановкой чемпионата, а также поведает, что же происходит в групповом чате «Ливерпуля» в месенджере.

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Источник — Sport.ua

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