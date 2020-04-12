Виктор ВАЦКО: «Шевченко превращается в тренера топ-уровня»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением о главном тренере сборной Украины Андрее Шевченко.

«Андрей Шевченко был фантастическим футболистом! И превращается в тренера топ-уровня! Он показал всем нам, что национальная сборная Украины может играть во вкусный футбол и при этом дарить нам радость еще и результатами! Это 100% его команда!!!», — написал Вацко в Instagram.