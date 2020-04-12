Огнен ВУКОЕВИЧ: «На улицах Киева стреляли, в городе было небезопасно»

36-летний экс-полузащитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Огнен Вукоевич поделился воспоминаниями о Майдане.
«Я был футболистом киевского «Динамо», когда начались события на Майдане. Я пытался сосредоточиться на футболе, но не мог. Тогда на улицах Киева стреляли, в городе было небезопасно. Матч Лиги Европы между «Динамо» и «Валенсией» провели на Кипре. Затем мы два месяца тренировались в Марбелье. Это была тяжелая часть моей карьеры. Я долгое время играл в Украине, и в Киеве мой второй дом после Загреба», — сказал Вукоевич.
Контракт Вукоевича принадлежал «Динамо» с 2008-го по 2015-й годы.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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