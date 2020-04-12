Огнен ВУКОЕВИЧ: «На улицах Киева стреляли, в городе было небезопасно»

Бывший хавбек «Динамо» не мог сосредоточиться на футболе

  • 12.04.2020 12:28
  • 927 просмотров
  • 1 комментарий
Огнен ВУКОЕВИЧ: «На улицах Киева стреляли, в городе было небезопасно»
© ФК Динамо Киев. Огнен Вукоевич

36-летний экс-полузащитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Огнен Вукоевич поделился воспоминаниями о Майдане.

«Я был футболистом киевского «Динамо», когда начались события на Майдане. Я пытался сосредоточиться на футболе, но не мог. Тогда на улицах Киева стреляли, в городе было небезопасно. Матч Лиги Европы между «Динамо» и «Валенсией» провели на Кипре. Затем мы два месяца тренировались в Марбелье. Это была тяжелая часть моей карьеры. Я долгое время играл в Украине, и в Киеве мой второй дом после Загреба», — сказал Вукоевич.

Контракт Вукоевича принадлежал «Динамо» с 2008-го по 2015-й годы.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 12.04.2020 12:45
    +1
    Слава Україні. Огромнейший респект Вукоечвичу и Виде за то, что на весь мир показали дебилизм срашистов.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 12.04.2020 12:45
    +1
    Слава Україні. Огромнейший респект Вукоечвичу и Виде за то, что на весь мир показали дебилизм срашистов.
    Ссылка
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