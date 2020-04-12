ВИДЕО. Пента-трик Адриано в Лиге чемпионов

Сегодня, 12 апреля, бывшему форварду донецкого «Шахтера» и национальной сборной Бразилии Луису Адриано исполняется 33 года.
Предлагаем вспомнить знаменитый пента-трик бразильца в ворота белорусского БАТЭ в матче группового раунда Лиги чемпионов сезона 2014/15. «Шахтер» тогда одержал сокрушительную победу со счетом 7:0.
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Источник — Sport.ua
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