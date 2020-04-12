КАРИКАТУРА ДНЯ. Мохамед Салах — египетский король

Известный карикатурист Омар Момани сделал героем своей новой работы 27-летнего египетского вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
«Мо Салах, египетский король», — прокомментировал Момани свою работу.
В активе Салаха 67 матчей за сборную Египта, где он забил 41 гол.
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